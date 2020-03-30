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В Челябинской области проверят, покинули ли южноуральцы места отдыха и туризма

Общество
Сегодня, 17:49
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился проверить все места отдыха и туризма региона на предмет выполнения карантинных мероприятий и недопущения жителей на свои территории.

«По всем нацпаркам организуем проверки, чтобы там не было отдыхающих», - сообщил глава региона на состоявшемся сегодня, 30 марта, брифинге.

Проверке подлежат не только территории национальных парков, но и иные излюбленные места загородного отдыха южноуральцев, в том числе особо охраняемые природные территории, базы отдыха, памятники природы, туристические зоны.

Сотрудникам Роспотребнадзора, полиции, а также министерства экологии региона предстоит выяснить, как южноуральцы выполняют предписания по ограничению социальных контактов и сокращения выходов из дома без острой необходимости. Будут проверены и юридические лица на предмет выполнения карантинных мероприятий.

«Цель рейдов – не допустить массового скопления людей, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, а также проверить соблюдение гражданами и юридическими лицами санитарных и карантинных мероприятий», - пояснил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, рейды будут организованы на особо охраняемых природных территориях, в местах массового скопления людей. «Будем давать необходимые разъяснения, чтобы предупредить нарушения», - отметил Безруков.

Кроме того, как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в Челябинской области целях недопущения распространения коронавирусной инфекции закрыты все санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. Это касается как государственных, так и частных мест отдыха.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому эти учреждения приостанавливают работу с 28 марта по первое июня 2020 года. Как уточнила Ирина Гехт, для нарушителей постановления правительства РФ предусмотрены административные штрафы.

Нацпарки «Зюраткуль» и «Таганай» сообщают, что временно прекращают прием туристов. «С 28 марта по 5 апреля в национальном парке «Таганай» вводится запрет на приём организованных туристических и экскурсионных групп. Временно будет прекращена работа всех визит-центров и других объектов туристской инфраструктуры», - предупредили в нацпарке. «Зюраткуль» закрывает въезд для всех посетителей, туристов и рыбаков с 30 марта 2020 года и до особых распоряжений.

В Челябинске с 28 марта по пятое апреля закрыли все парки и скверы, а также зоопарк.

Губернатор Алексей Текслер сегодня еще раз призвал южноуральцев без острой необходимости не покидать свои дома, соблюдать режим карантина. «Поводом для выхода из дома может быть выход на работу, в магазин, аптеку, салон связи, в медучреждения. Разрешается также покидать дом, чтобы вынести мусор и выгулять домашнего животного, - напомнил Алексей Текслер. - Важно соблюдать дистанцию при общении друг с другом на улице».

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Таганай
Зюраткуль
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