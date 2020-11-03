В Челябинской области рабочие пробуют прожить один месяц на потребительскую корзину

В Челябинской области группа рабочих - горняки и металлурги -решили прожить месяц на 4141 рубль. В России именно такая минимальная сумма определена работающему человеку на питание. Рабочие протестуют против новой методики подсчёта МРОТ и требуют перерасчёта этой суммы с учётом всех потребностей работающего человека.

Акция стартовала 26 октября, уже неделю металлурги и горняки питаются на сумму около 140 рублей в день. Заместитель председателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку, когда обсуждали идею акции в соцсетях, решил не оставаться в стороне, а присоединиться к ней:

«На начальном этапе обсуждения нас было чуть больше двадцати человек, но на момент начала мероприятия получилось четырнадцать. У нас возможно участие как в одиночку, так и с семьёй. У меня, например, супруга и ребёнок живут как обычно, а я сижу «на минималках», но моя семья поддерживает меня морально. Есть у нас две семьи, которые участвую в проекте в полном составе.

Пока что ощущения положительные, нравится тот отклик, который мы получили от друзей и коллег. Все ребята и я в том числе намерены идти до конца», – рассказал Владимир Ревенку.

Акция объединила рабочих Челябинска, Карабаша, Сатки, Бакала и Верхнего Уфалея. По словам Владимира Ревенку, на различных форумах молодому лидеру и ранее предлагали провести такую акцию, однако до дела не доходило. Подтолкнула к эксперименту новая методика подсчёта МРОТ, которая, по мнению рабочих, ещё больше усугубит ситуацию.

Сейчас «Жизнь на минималках» набирает популярность в соц сетях. Придуманы хэштеги #жизньнаминималках, #минимумжизни, #накорзинунаскребу и плакаты «Я/МЫ жизнь на минималках», которые призваны напомнить гражданам, что данная проблема касается всех жителей страны, а не только рабочих заводов. Почти каждый участник выкладывает видео и посты в соцсетях, где рассказывает, как ему удаётся выживать на «голый минимум».

Некоторые участники не только разделили положенную сумму на 30 дней, но и питались продуктами исключительно из перечня, утверждённого Приказом Росстата. В нем тридцать три продукта.

Те, кто выбрал такой путь, даже не смогут побаловать себя какими-то «излишками», например, сельди солёной в месяц положено 60 граммов – это как три столовых ложки каких-либо специй, а огурцов 150 граммов.

В соцсетях на данный момент на эту ситуацию уже отреагировали специалисты. Диетолог-нутрициолог из Верхнего Уфалея Татьяна Науман пишет:

«За один день одна из участницы акции получила при таком питании 781 килокалорию: 28 г белков, 32 г жиров, 96 г углеводов. При том, что калорийность должна быть в сутки не менее 1500 килокалорий, а если учитывать, что девушка работает, в день она должна получать 1700-1800 килокалорий».

По словам Владимира Ревенку, профсоюз поддерживает контроль за участниками эксперимента и со стороны медицины.