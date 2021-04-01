Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ

Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских металлургов и сталеваров, которые записали клип «МРОТ мне в рот». Он отметил, что прожить на 12 тысяч рублей в месяц, конечно, можно. При условии, если получать эту сумму в одну минуту.

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев youtube-канала разместил комментарий к видеоролику, который записали челябинские металлурги и сталевары, попытавшиеся прожить на 12 тысяч рублей в месяц.

«В 2021 году минимальный размер оплаты труда 12792 рубля в Челябинской области составляет 12792 рубля. Сварщики и металлурги пошли на эксперимент и решили прожить на эти деньги. Выдержали не все, у некоторых ухудшилось самочувствие и здоровье. В итоге они записали клип для чиновников под названием «МРОТ мне в рот». Я не знаю, вы просто издеваетесь над людьми. Скажу, что 12 тысяч - это хорошие деньги, если получать их в минуту», - отметил Минаев.

Напомним, ролик «МРОТ мне в рот» появился в социальных сетях 22 марта.

В песне в ироничной форме рассказывается о том, как пришла идея провести такой эксперимент, а также о том, как тяжело было рабочим. В конце клипа участники в который раз обращаются к министру труда и социальных отношений РФ Антону Котякову: «Чиновники, ешьте полезную пищу и для здоровья, и для умища. Со свободным желудком на работе побегаете. Ну как? Вы с нами, Антон Олегович?».

Добавим, еще в октябре прошлого года работники горно-металлургической промышленности выступали против методики подсчета МРОТ, которая действовала на тот момент, и потребительской корзины, стоимость которой не соответствует реалиям. На такую сумму прожить без вреда для здоровья человеку невозможно.