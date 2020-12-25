Путину рассказали об акции «Жизнь на минималках»

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов на заседании Госсовета рассказал Президенту России об эксперименте «Жизнь на минималках» членов профсоюза горно-металлургической промышленности.

Сергей Миронов подчеркнул, что это была не голодовка, но тем не менее эксперимент был сложен, многие покинули его из-за плохого самочувствия. Владимир Путин согласился с Мироновым, что МРОТ нужно поднимать, но добавил, что действовать нужно постепенно.

«Это минимальная величина, что уж там говорить – это понятно. Но мы только смогли вот недавно МРОТ приравнять к ПМ, это значительный был шаг. Надо же действовать постепенно, поэтапно. И мы это сделали. И более того зафиксировали это в Основном законе страны. Но вы правы в том, что, конечно, надо его поднимать. Это очевидная вещь», - ответил Владимир Путин Миронову.

Напомним, акция началась 26 октября и продлилась ровно месяц. Работники горно-металлургической промышленности выступали против действующей методики подсчета МРОТ и потребительской корзины, стоимость которой не соответствует реалиям.На такую сумму прожить без вреда для здоровья человеку невозможно.

Некоторые из участников акции питались по списку продуктов, утверждённому Приказом Росстата. В перечне 33 продукта, преимущественно углеводные. Предлагаемый рацион, как утверждают диетологи, не восполнит необходимый для организма неработающего человека запас витаминов и минералов, не говоря уже о рабочих, труд которых преимущественно физический.

В 2021 году величина МРОТ в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики вырастет на 5,5%. Она составит 14 тысяч 710 рублей. В 2020 году он был равен 13 тысяч 949 рублей (с ростом 7,5% к предыдущему году). При этом профсоюзные организации отмечают, что такой МРОТ не сильно изменит ситуацию.

Заместитель председателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку еще во время эксперимента заявил, что «действующая методика подсчета МРОТ и та, которую нам обещают с 2021 года, это не на жизнь, а скорее на выживание».