«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип

Четыре месяца прошло с момента завершения акции «Жизнь на минималках», о которой Но никто из чиновников, в том числе министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, к которому обращались члены профсоюза, не отреагировал. Тогда участники эксперимента написали песню и сняли на нее клип.

«Наш большой друг и член профсоюза записал песню, а мы скинулись на запись звука в студии. А Алексей Нагибин снял про это кино! Снимал Йети очень долго, даже слишком долго… В свободное от поиска денег на ипотеку время», - рассказывает заместитель председателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимир Ревенку.

В песне в ироничной форме рассказывается о том, как пришла идея провести такой эксперимент, а также о том, как тяжело было рабочим. В конце клипа участники в который раз обращаются к Антону Котякову: «Чиновники, ешьте полезную пищу и для здоровья, и для умища. Со свободным желудком на работе побегаете. Ну как? Вы с нами, Антон Олегович?»

Напомним, акция началась 26 октября 2020 года и продлилась ровно месяц. Агентство «Урал-пресс-информ» подробно рассказывало о ней. Работники горно-металлургической промышленности выступали против методики подсчета МРОТ, которая действовала на тот момент, и потребительской корзины, стоимость которой не соответствует реалиям. На такую сумму прожить без вреда для здоровья человеку невозможно. Владимир Ревенку считает, что и новая методика подсчета, принятая в 2021 году, «это не на жизнь, а скорее на выживание».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов на заседании Госсовета в конце 2020 года рассказал президенту России Владимиру Путину об эксперименте «Жизнь на минималках» членов профсоюза горно-металлургической промышленности.

Сергей Миронов подчеркнул, что это была не голодовка, но тем не менее эксперимент был сложен, многие покинули его из-за плохого самочувствия. Владимир Путин согласился с Мироновым, что МРОТ нужно поднимать, но добавил, что действовать нужно постепенно.