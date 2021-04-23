В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от ковида

В Челябинской области расширяется география и число число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах и МФЦ.

В выходные южноуральцы смогут поставить прививку от ковида уже в ТРК и в МФЦ в шести городов: к Челябинску, Миассу, Магнитогорску, Златоусту п Копейску присоединились Бреды.

В Челябинске вакцинация от коронавируса будет проходить в субботу, 24 апреля, в семи торговых комплексах:

- Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) привиться можно с 10 до 16 часов,

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Куба» с 10 до 14 часов;

- ТРК «Фиеста» с 10 до 14 часов;

- ТК «КС» с 11 до 16 часов;

В воскресенье челябинцев ждут в четырех ТРК:

- Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, второй этаж) привиться можно с 10 до 16 часов,

- ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) – с 12 до 16 часов.

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «КС» с 11 до 16 часов;

Жители Магнитогорска смогут поставить прививку от коронавируса в пяти торгово-развлекательных комплексах:

В субботу пункт вакцинации будет открыт в ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж). В воскресенье в пяти комплексах:

- ТРК «Jazz Mолл» (первый этаж);

- ТРК «Континент» (третий этаж);

- ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, первая очередь, второй этаж);

- ТГ «Гранд-4», павильон 211;

- ТЦ «Тетрис».

Жителей ждут 24 и 25 апреля с 11 до 15 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») – в субботу и воскресенье с 12 до 16 часов. Прививочный пункт в ТК «Малахит» будет работать только в субботу с 11 до 15 часов.

В Копейске пункт вакцинации будет работать в субботу в ТРК «Слава» с 10 до 15 часов.

В Златоусте прививку можно будет поставить в ТРК «Тарелка» 24 апреля с 11 до 14 часов.

Впервые пункт вакцинации в выходные откроется в Бредах – в магазине «Магнит» (ул. Торговая, 1) с 10 до 15 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.