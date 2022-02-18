В Челябинской области расширят меры поддержки детей погибших защитников Отечества

В Челябинской области расширят меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Депутаты комитета Законодательного собрания региона по социальной политике рассмотрели законопроект об изменениях в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» и в закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Законопроект внесен тремя депутатами. Как сообщила один из инициаторов законопроекта Ольга Мухометьярова, на сегодня дети погибших участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним лицам могут один раз в три года обращаться за компенсацией расходов на проезд к местам захоронения родителей-фронтовиков и обратно. Законопроектом предлагается предоставлять им такую возможность ежегодно.

Закон действует уже четыре года. При этом количество получателей льгот ежегодно сокращается. Парламентарий отметила, только за год – с первого июля 2020 по первое июля 2021 года -ушли из жизни две тысячи 246 человек южноуральцев детей защитников Отечества.

На сегодня спрос на эту льготу невысок. В 2017 году данной мерой поддержки воспользовались 17 пожилых южноуральцев, в 2020 году – пятеро, в 2021 году – один. На 2022 год пока никто не заявлялся.

Законопроект получил поддержку в областном правительстве, рассчитан на финансовые средства, предусмотренные для реализации действующего закона, и не требует дополнительных расходов из областного бюджета.

«Мы абсолютно укладываемся в заложенную сумму даже с этими изменениями, которые предусмотрены», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Компенсация на проезд составляет сто процентов от затрат, но не более 25 тысяч рублей.

Также проектом закона предполагается наделить органы местного самоуправления государственными полномочиями по возмещению расходов детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, связанным с проездом один раз в год.

Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали принять его на заседании Заксобрания в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящий момент в Челябинской области детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), но не более 25 тысяч рублей:

- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.

С первого января 2022 года расширили список льготников – теперь все дети погибших участников Великой Отечественной войны имеют право на возмещение за счет областного бюджета транспортных расходов не только себе, но и тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей (из числа детей, внуков, правнуков).

До текущего года эта мера поддержки доступна только для детей погибших участников войны, являющихся инвалидами первой группы.