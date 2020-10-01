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В Челябинской области растет число инфицированных ковидом школьников

Общество
Сегодня, 12:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за сутки зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года и по первое октября в регионе подтверждено 115 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 89 новых случая коронавируса, в том числе у девяти школьников. Сутками ранее было зафиксировано семь случаев ковида у учащихся образовательных учреждений.

По состоянию на первое октября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора не закрыт ни один класс.

При этом продолжает расти число школьников, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты пять школ и 431 класс. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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коронавирус
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