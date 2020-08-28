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В Челябинской области растет число умерших с «ковидом»

Общество
Сегодня, 13:04
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией. Количество жертв пандемии в регионе достигло 358-ми человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, 80-летний мужчина умер непосредственно от COVID-19.

Троих скончавшихся коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием. У 57-летнего южноуральца медики также диагностировали гипертоническую болезнь с поражением сердца и атеросклероз. 83-летний пациент страдал также хронической обструктивной болезнью легких и гипертонией. У 77-летней жительницы области «ковид» осложнил течение ишемической кардиомиопатии и атеросклероза.

В России за прошедшие сути зафиксировано 110 смертей пациентов с коронавирусом. Лидером в этом списке является Санкт-Петербург, где скончались 17 человек. Москва находится на втором месте. Челябинская область - на предпоследнем среди регионов.

За весь период пандемии в России коронавирус унес жизнь 16 тысяч 914 человек.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это, кроме прочего, обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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