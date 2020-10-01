В Челябинской области растет число зараженных ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 89 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущих трех дней (было 79, 83 и 85 соответственно). Число выздоровевших за сутки по-прежнему меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, первого октября, в регионе подтверждено 16 тысяч 829 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 84 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 41 человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 898 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 487 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 127 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 360 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались четверо женщин. У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у одной - иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона за сутки практически не изменилось. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 402 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне выходных было 3 тысячи 401). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Аргаяшском, Ашинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Красноармейском, Нагайбакском, Саткинском, Сосновском и Троицком районах.