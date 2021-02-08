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В Челябинской области растет летальность пациентов с ковидом

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано одна тысяча 819 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 856 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, 963 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшую неделю подтверждено 108 случаев смерти пациентов с ковидом, неделей ранее – 86 случаев, двумя неделями ранее – 103 случая.

За прошедшие сутки умерло 16 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти 10 человек стала ковидная пневмония, шести человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

При этом число новых заболевших за сутки сокращается. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 270). Всего с начала пандемии подтверждено 47 тысяч 398 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больниц 564 пациента с ковидом (днем ранее – 588). Всего с ковидом справились 37 тысяч 621 южноуралец.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на восьмое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение семь тысяч 916 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было семь тысяч 957).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.