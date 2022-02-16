В Челябинской области развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с ковидом

В Челябинской области на госпитальных базах развернуто четыре тысячи 370 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что почти в два раза больше аналогичного показателя на начало года.

В январе 2022 года в ковидных госпиталях было две тысячи 159 коек, из них свободно 20,7%.

Исторический минимум ковидных коек был зафиксирован 14 июня 2021 года – одна тысяча 617. Максимальное количество коек было организовано в декабре 2021 года - восемь тысяч 853.

По состоянию на 16 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 47 тысяч 971 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 48 тысяч 170 жителя). Большинство южноуральцев с ковидом на сегодня лечатся амбулаторно. Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Как сообщили в минздраве региона, в Челябинске продолжают работать ковидные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базах: ОКБ №2, ОКБ №3, ГКБ №1, ГКБ №8, ГКБ №9, Челябинский областной клинический противотуберкулёзный диспансер.

Основной базой для лечения пациентов с коронавирусом остается инфекционная больница в Малой Сосновке (подразделение ОКБ №3). В самой третьей областной больнице в Челябинске лечат по профилю нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия тех пациентов, кому показана экстренная помощь, а у них выявлен ковид.

Во второй областной больнице в Челябинске оказывают помощь по хирургическому профилю и работает роддом для пациенток с ковидом, в противотуберкулезном диспансере - пациентам с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, заболевшим ковидом.

Кроме того, базы для лечения пациентов с ковидом также организованы в городской больницы №1 им. Дробышева, ГБ №2, Центра охраны материнства и детства и родильного дома №1 в Магнитогорске, в горбольнице №2 в Миассе, в горбольнице в Златоусте, горбольнице им. Силаева в Кыщтыме, районных больницах в Сатке и Аше.

В Миассе с шестого февраля стационарный корпус ММЦ «Северный» в горбольнице №2 включен в состав Covid-госпиталя в связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19. Госпиталь развернут на 120 коек.