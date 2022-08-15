В Челябинской области реализуют меры по снижению смертности от инфаркта

В Челябинской области реализуют комплекс мер, позволяющий снизить летальность от инфаркта миокарда, являющегося ведущей причиной смертности среди болезней системы кровообращения, на десять процентов.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской областной клинической больницы Наталья Малухина, еще десять лет назад эта цифра была в три раза больше. Самая распространенная причина летальности при остром инфаркте - слишком позднее обращение к врачу. Некоторые пациенты с явными признаками сердечно-сосудистой катастрофы терпят от нескольких часов до нескольких дней прежде, чем вызвать «скорую».

«Проснулся под утро, почувствовал дискомфорт в груди, вспотел, потом это прекратилось. А через несколько часов, уже на работе, резко усилилась боль в груди, появился холодный пот, мне вызвали скорую и доставили в областную больницу, сделали стентирование», - вспоминает пациент Андрей Сопельцев из Еманжелинска.

Если пациент обращается в первый час с момента появления симптомов инфаркта, врачам в некоторых случаях удается даже предотвратить наступление катастрофы. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем выше шанс избежать осложнений и выжить после такого события. Главное в такой ситуации - вовремя позвонить в скорую.

«Бригады скорой помощи оборудованы аппаратами, позволяющими передать кардиограмму в единый областной центр, расположенный в ОКБ №3, а также укомплектованы современными препаратами, позволяющими уже в пути начать догоспитальную терапию тромболизиса, способствующую растворению тромба. Для части пациентов этого лечения бывает достаточно», - отмечает заведующий отделением кардиологии №1 ЧОКБ, главный кардиолог минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.

Скорая доставляет пациента в региональный сосудистый центр. В зависимости от тяжести состояния часть из них сразу попадает в операционную, где им одновременно проводится диагностическая процедура коронароангиографии и стентирование проблемного участка сосуда. Еженедельно в центр мониторинга регионального сосудистого центра ЧОКБ обращается до 250 южноуральцев с признаками острого коронарного синдрома. Спасти удается не всех.

«Основной принцип при распределении пациентов - близость учреждения. Это делается для того, чтобы пациент в максимально короткое время поступал туда, где есть возможность оказать ему медицинскую помощь. В настоящее время лечение инфаркта миокарда – это борьба на время, борьба за миокард. Чем раньше пациент попадет в специализированный центр, тем меньше у него будет осложнений и тем больше шансов - выжить, тем большая часть миокарда будет спасена», - поясняет руководитель регионального сосудистого центра ЧОКБ Василий Масюк.

В некоторых случаях остается время, чтобы провести поиск тромба диагностическими способами и пройти эту процедуру в отсроченный период, в первые 72 часа. Тогда проводится тромбэкстракция, при которой бляшка попадает в специальную ловушку и извлекается. Всем пациентам устанавливается стент в виде специальной пружины, которая расширяет сосуд сердца в месте его сужения, оттесняя бляшку к сосудистой стенке.

«В ЧОКБ существует центр мониторинга состояния пациентов с острым коронарным синдромом. Сотрудники занимаются наблюдением за всеми медицинскими организациями. В случае поступления пациента с ОКС или ОНМК в учреждение, где нет возможности полномасштабного оказания необходимой помощи, все сведения о пациенте поступают сюда, и пациент в кратчайшие сроки доставляется в ближайшую к месту событий организацию, где такие возможности имеются», - поясняет заведующий центром мониторинга РСЦ ЧОКБ Александр Левин.

Сегодня на территории области работает восемь региональных сосудистых центров, оснащенных самым необходимым оборудованием для лечения острого коронарного синдрома, в том числе хирургическими способами. Они расположены в Сатке, Миассе, Магнитогорске, Челябинске и Троицке.

«Чаще всего, инфаркт миокарда развивается не на пустом фоне. Как правило, имелся фон в виде артериальной гипертензии, в виде ишемической болезни сердца, и человек за медицинской помощью не обращался. Но, к сожалению, встречаются ситуации, когда у инфаркта нет предыстории сердечно-сосудистых отклонений. Но в первую очередь страдают люди, имеющие нарушения в образе жизни: курение, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела», - отмечает Сергей Черепенин.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Группа риска: мужчины старше 50 лет и женщин старше 65 лет. Но сегодня пациенты активно курят, мало двигаются, живут в хроническом стрессе. Поэтому 35 и 40 лет - уже не редкие случаи, когда развивается инфаркт миокарда. Внесла свою роль и пандемия коронавирусной инфекции, после старта которой участились случаи тромбоза.

Симптомы инфаркта миокарда: в первую очередь - боль, которая локализуется за грудиной. Она может носить давящий, сжимающий, жгучий характер. Как правило, отдает в руку, лопатку, челюсть, и длится более 15 минут. Если появились такие симптомы – это обязательный повод обратиться за медицинской помощью. Если это сопровождается холодным потом, падением давления, высокой интенсивностью боли, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Реабилитация: чтобы избежать рецидивов, назначается современная лекарственная терапия. Сегодня существует федеральная программа. Каждый, кто перенес инфаркт, в течение двух лет получает лекарства бесплатно в своих поликлиниках.