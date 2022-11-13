В Челябинской области растет число операций на глаза

Более шести тысяч операций в год проводят офтальмологи только Челябинской областной клинической больницы. Этот показатель растет, что связано со старением населения и с повышением доступности высокотехнологической медицинской помощи.

«За последний год количество операций только возросло. Это связано и со старением населения. И с тем, что люди стали более требовательны к своему зрению. Пациент с катарактой приходит уже не на этапе, когда глаз совсем ослеп, а уже на этапе, когда появился небольшой туман. Или просто на замену прозрачного хрусталика - для того, чтобы снять очки. Также повысился уровень диагностики, в том числе и по глаукоме, над чем мы работаем постоянно», - говорит руководитель офтальмологического центра Челябинской областной клинической больницы, главный офтальмолог министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Кузнецов.

Своими выводами он поделился в День офтальмолога, который в России отмечается 11 ноября.

В областной больнице есть практически все виды методик, которые в РФ используются на сегодняшний день. Это операции по поводу катаракты, глаукомы, операции на сетчатке, операции по поводу осложнений сахарного диабета. Более 60 операций выполнено за этот год по поводу пересадки роговицы. Около полутора тысяч лазерных операций при различных патологиях органов зрения.

Каждый день офтальмохирурги оперируют по 30-40 человек.