12.11.2022
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
В Челябинской области растет число операций на глаза
Офтальмохирурги ЧОДКБ оперируют по 30-40 человек в день
13.10.2022
Челябинские врачи применяют к больным с одышкой «тройную» спирометрию
15.08.2022
В Челябинской области реализуют меры по снижению смертности от инфаркта
02.06.2022
В ЧОКБ назвали лучших наставников
20.05.2022
Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022