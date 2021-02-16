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В Челябинской области родственники осужденных должны иметь справку об отсутствии контакта с «ковидными»

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В Челябинской области родственники осужденных должны иметь справку об отсутствии контакта с «ковидными»

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по новой короновирусной инфекции в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области возобновлены краткосрочные и длительные свидания.

Родственникам при прибытии на длительные свидания необходимо иметь при себе медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционным больным, заверенную печатями учреждения здравоохранения, запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) из расчета на одного человека одна маска на два часа и две пары перчаток.

«К длительным свиданиям не допускаются родственники с видимыми признаками острого респираторно заболевания и повышенной температурой тела. При нахождении в местах общественного пользования родственниками, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными обязательно использование средств индивидуальной защиты», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

При организации длительных свиданий в учреждениях действует принцип одномоментного заселения родственников, прибывших на длительное свидание.

Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений.

Прием почтовых посылок, передач и бандеролей в учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в обычном режиме. Осуществляется их обязательная дезинфекционная обработка.