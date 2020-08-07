В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом

В Челябинской области число жертв Covid-19 достигло 274-х человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. У всех этот диагноз был сопутствующим.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, пациент 79-ти лет скончался от хронической аневризмы и гипертонической болезни. Также умерла 92-летняя жительница Южного Урала. У нее было ожирение и болезнь легких. Этот список также пополнили 67-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.