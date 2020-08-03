В Челябинской области скончались еще два человека с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области у одного умершего южноуральца диагноз COVID-19 был сопутствующим, у другой скончался именно от коронавирусной инфекции.

От «ковида» скончалась 69-летняя жительница региона. У второй данный диагноз был сопутствующим. У нее также была гипертоническая болезнь с поражением сердца и сердечная недостаточность.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.