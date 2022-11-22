22.11.2022
В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса
21.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября (18+)
21.11.2022
Полицейские и спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину
21.11.2022
В Магнитогорске спасли рыбака, провалившегося под лед
21.11.2022
Пожар в детской стоматологии Копейска
21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
15.11.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 92 человека, умерло четверо
14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022