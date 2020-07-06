В Челябинской области снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией, но не во всех районах

В Челябинской области наметилась позитивная тенденция к снижению впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. Несмотря на это, на Южном Урале зарегистрированы неблагополучные территории, дающие прирост заболеваемости. Список таких городов и районов назвали специалисты.

«Челябинская область как занимала 6 место по заболеваемости в России, так его и удерживает. Но на территории региона, как и во всей стране, прослеживается позитивная тенденция: за пять месяцев этого года выявлено 1266 иммунных блотов, а в прошлом году, в аналогичный период, их было 1451. Показатель заболеваемости снизился на 12,5 процентов», – рассказала на брифинге в «АиФ» завотделом профилактики и социальной реабилитации ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Наталья Кущева.

При этом, отметила эксперт, объем тестирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не снижается.

Территории, которые дают прирост заболеваемости, несмотря на общую тенденцию к снижению, – Верхний Уфалей, Карабаш, Карталы, Кыштым, Миасс, Южноуральск, Еткульский, Уйский, Нязепетровский и Чесменский районы.

В основном в эпидемиологический процесс вовлечено рабочее население, возраст которого 30 лет и старше. «Сместились тенденции в возрастных группах, поменялся статус пациента. Это люди трудоспособные, социально адаптированные. Среди выявленных ВИЧ-инфицированных больше мужчин, чем женщин. Так, за пять месяцев этого года было выявлено 766 мужчин и 488 женщин», – обратила внимание заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Челябинской области Ольга Степанова.

Самый частый путь передачи заболевания (66, 7 процентов) – половой контакт. Наркотическим путем заражается 32 процента.

Всего в Челябинской области на диспансерном наблюдении состоит 30715 человек. Из них более 22000 получают терапию, которая позволяет иммунной системе восстановиться и оставаться сильной.

«В период самоизоляции у нас работали выездные бригады, которые доставляли пациентам терапию на дом. Порядка шести выездных групп было, каждый день около 80-и выездов. Посещали пациентов специалисты, врачи, помощники эпидемиологов и психологи. Сейчас центр работает в обычном режиме: проводится забор анализов, осмотр специалистами. Но особо уязвимым группам препараты все еще доставляют на дом», – отметила Наталья Кущева.

Есть среди южноуральцев и ВИЧ-диссиденты, который отрицают наличие диагноза у себя и родных. Особенно сложными ситуациями становятся те, когда специалисты не могут обследовать ребенка у пары с выявленной инфекцией.

«Мы не знаем ВИЧ-статус такого ребенка. Случаи есть, когда через суд добиваемся его обследования. Если бы эти пары занимались в своем неверии только своими проблемами, но ведь это касается семьи, близких и других членов общества!» – заявила Ольга Степанова.

Отметим, что в этом году, во Всероссийский день тестирования на ВИЧ (8 июля), в Челябинской области сдать экспресс-тесты не получится из-за пандемии коронавируса и продленного режима самоизоляции. Но после того, как ограничения снимут, мобильный пункт вновь заработает. Вся информация будет на сайте.