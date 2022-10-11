Южноуральцы с ВИЧ могут пройти бесплатное углубленное обследование на туберкулез

ВИЧ-инфицированные жители Челябинской области пройти бесплатное углубленное обследование на туберкулез.

Как сообщает минздрав региона, диагностика проводится каждый четверг с девяти до 12 часов в рамках проекта «Зеленый коридор» при тесном сотрудничестве Центра «Есть мнение» и Челябинского областного противотуберкулезного диспансера.

«Как правило, туберкулез – основная причина смертности при ВИЧ-инфекции в силу низкой приверженности пациентов лечению либо незнания своего ВИЧ-статуса, - отметила Марина Лехляйдер, главный врач Челябинского областного противотуберкулезного диспансера. - Если у пациента с ВИЧ-инфекцией количество клеток CD4, которые отвечают за иммунитет, низкое, то в 80% случаев присоединится туберкулез. Для таких пациентов заболевание развивается иначе, чем у здоровых людей и может оказаться смертельным. Обычная флюорография у данной категории пациентов является неинформативной, поэтому необходимо проводить обширный рентген грудной клетки и при необходимости КТ».

Записаться на обследование, а также получить подробную информацию можно по телефону: 250-50-49.