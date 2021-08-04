Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 30-летний мужчина не только надругался над 11-летним мальчиком, но еще и заразил его ВИЧ-инфекцией.



Прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста

« и «Заражение ВИЧ-инфекцией».

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, в мае 2021 года обвиняемый, находясь на площадке под опорой моста «Казачья переправа», с применением насилия совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

Обвиняемый ранее судим за совершение аналогичных преступлений, преступление раскрыто по «горячим следам».

В ходе следствия приняты меры к реабилитации потерпевшего, организована работа с участием детских психологов.

Уголовное дело передано в суд.