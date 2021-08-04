04.08.2021
Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»
04.08.2021
Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих
04.08.2021
ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения
04.08.2021
На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка
04.08.2021
Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире
04.08.2021
В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются
Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком
29.04.2021
Педофилу, напавшему на девочку в подъезде Челябинска, предъявили обвинение
28.04.2021
В Челябинске возбудили дело о нападении мужчины на девочку в подъезде
04.03.2021
Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания
16.02.2021
Педофила-убийцу из Сатки направили на принудительное лечение
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021