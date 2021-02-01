В Челябинской области сняли еще часть ковидных ограничений

В Челябинской области сняли часть ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области постепенно улучшается. Принял решение снять некоторые ограничения», - сообщил губернатор Алексей Текслер в своем официальном аккаунте в Инстаграм.
Увеличена численность зрителей, которые могут посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Разрешено заполнять залы до 60 процентов.
Кроме того, южноуральцы теперь смогут лично получать государственные и муниципальные услуг в помещениях органов власти. С начала пандемии госуслуги предоставлялись только в электронном виде.
Напомним, официально в регионе режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до 21 февраля 2021 года. В области продолжает действовать масочный режим. Южноуральцам 65 лет и старше рекомендовано оставаться дома на самоизоляции. В январе 2021 года был снят запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Но по-прежнему в учреждениях общественного питания не разрешено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия - дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.