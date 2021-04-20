В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений

На территории Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в регионе 13 месяцев назад в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Сохраняются ряд установленных ограничений и соответствующие режиму правила поведения.

«В соответствии с законодательством при введении режима устанавливаются обязательные для исполнения правила поведения, - напомнили в правительстве региона. - На сегодняшний день, в число обязанностей для жителей региона входит соблюдение социального дистанцирования и масочного режима». Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, в регионе ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться, но отменять введенные ограничительные меры пока рано. Глава области поставил задачу усилить контроль за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования и расширять количество мест, где южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида. Главам поручено возобновить проверки в муниципалитетах и в случае необходимости наказывать нарушителей.

На территории области продолжает действовать ряд ограничений.

Так, любые спортивные, зрелищные и публичные мероприятия могут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, социальной дистанции и масочного режима. При этом заполняемость места проведения мероприятий не должна превышать 75%.

Церемонии регистрации брака могут проходить при условии обеспечения масочного режима и социального дистанцирования.

Также южноуральцам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Продолжает действовать запрет на деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов; курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах и проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Напомним, режим повышенной готовности был введен в регионе с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. С шестого мая 2020 года был введен обязательный масочный режим.

С 22 марта в регионе был снят режим самоизоляции для жителей от 65 лет и старше. Южноуральцы старшего возраста теперь смогут без ограничений работать и проходить плановую диспансеризацию.