В Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников

Более 100 призывников, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части на северо-западе России специальным воинским эшелоном.

Это была самая массовая отправка в армию южноуральцев в эту призывную компанию.

С призывного пункта Челябинской области они отправились 26 июня, а сегодня, 27 июня, парней погрузили в воинский эшелон.

Как сообщили в военкомате Челябинской области, были соблюдены все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Произведена соответствующая обработка эшелона. Дезинфекционные команды, оснащенные новейшими авторазливочными станциями и индивидуальными дезинфекционными комплектами провели обеззараживание перрона, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.



В пути следования все призывники будут обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками. Вместе с молодым пополнением в поезде находятся медицинские специалисты.



На данным момент выполнено около 50% от установленного задания по призыву. Всего в его ходе на военную службу из Челябинской области в войска будет отправлено более трех тысяч молодых людей.