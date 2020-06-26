В Челябинской области создадут комплекс цифрового управления регионом

В Челябинской области планируется создать комплекс цифрового управления регионом с учётом передовых успешных практик.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с обращение к Законодательному собранию региона 25 июня 2020 года.

В состав комплекса войдут Ситуационно-аналитический центр, информационно-коммуникационный модуль, различные региональные и ведомственные системы управления. «Благодаря их взаимосвязанному функционированию качественно повысится эффективность нашей работы, в том числе скорость принятия, исполнения и контроля управленческих решений», - подчеркнул Алексей Текслер.

Власти планируют через Центр цифрового управления наладить эффективную обратную связь с жителями, в том числе в отношении бюджетных услуг, которыми люди пользуются ежедневно. Первоочередными приоритетами определены здравоохранение, экология и сфера ЖКХ, работа с обращениями и инициативами граждан.

«Центр управления регионом и «народный бюджет» – станут ключевыми элементами взаимодействия и обратной связи с гражданами», - подчеркнул губернатор.