В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

В Челябинской области создадут реестр объектов, опасных для детей. Соответствующее поручение уже дано властям всех муниципальных образований, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем Telegram-канале.

«Также поручено следить за колодцами, особенно на территории школ и других образовательных учреждений», - отметила первый замглавы региона. Она попросила всех педагогов, воспитателей, наставников напомнить ребятам о правилах безопасности.

Отдельно Ирина Гехт обратилась к родителям: «дети познают мир всеми доступными и порой крайне небезобидными способами, но ответственность за трагические последствия ложится на взрослых».

Первый вице-губернатор призвала взрослых не быть равнодушными и не проходить мимо детей, которые пробуют на прочность подтаявший лед на реке, устраивают квест на заброшенном объекте или пытаются делать селфи где-нибудь на крыше.

Родителям также нужно выкроить время в своем плотном жизненном графике на задушевные разговоры со своим ребенком. «Впереди – длинные майские выходные, а затем и летние каникулы. Пусть для вас и ваших детей они пройдут без происшествий», - пожелала всем первый вице-губернатор.

Напомним, в апреле уже произошло несколько несчастных случаев с детьми. Так, в Миассе группа подростков устроила «исследовательскую операцию» на заброшенной стройке. Десятилетний мальчик сорвался с высоты почти в шесть метров и получил серьезную травму левого бедра. В Кусе пятилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец и получила ушибы. Возбуждено уголовное дело.