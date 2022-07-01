В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области пресекли ряд нарушений миграционного законодательства: за сутки стражи порядка выявили 18 преступлений в сфере миграции, возбудили десять уголовных дел.

Крупномасштабные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства в тепличных комплексах, на рынках и строительных объектах состоялись на Южном Урале в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022», направленной на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, осуществляющих организацию незаконной миграции.

В операции участвовали сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, представителями УФСБ - при силовой поддержке ОСН «Гром».

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«В ходе проверочных мероприятий задержан гражданин ближнего зарубежья, у которого в ходе проведения досмотра обнаружено и изъято сильнодействующее наркотическое вещество – героин массой около трех граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, отметив, что в общей сложности пресечено 138 нарушений миграционного законодательства, по всем составлены протоколы

Нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму 279 тысяч рублей.

Судебные органы вынесли 15 решений об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации, в том числе с помещением 11-ти человек в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, полицейские установили иностранца, уклоняющегося от исполнения решения суда об административном выдворении за пределы РФ, и поместили его в ЦВСИГ для принудительного удаления с территории страны.

В отношении 16-ти иностранцев вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Принято 12 решений о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории страны.