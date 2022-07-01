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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, первого июля, официально закрыта старая городская
01.07.2022

Старую городскую свалку Магнитогорска закрыли, потоки мусора направили на новые объекты
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Региональная Общественная палата совместно с общественным объединением «Эко-Standart» накануне, 3
01.07.2022

Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям
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01.07.2022

В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2022

В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов
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01.07.2022

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01.07.2022

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01.07.2022

Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения
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01.07.2022

В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два
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01.07.2022 13:36
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции Челябинской области пресекли ряд нарушений миграционного законодательства: за сутки стражи порядка выявили 18 преступлений в сфере миграции, возбудили десять уголовных дел.

Крупномасштабные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства в тепличных комплексах, на рынках и строительных объектах состоялись на Южном Урале в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022», направленной на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, осуществляющих организацию незаконной миграции.

В операции участвовали сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, представителями УФСБ - при силовой поддержке ОСН «Гром».

«В ходе проверочных мероприятий задержан гражданин ближнего зарубежья, у которого в ходе проведения досмотра обнаружено и изъято сильнодействующее наркотическое вещество – героин массой около трех граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, отметив, что в общей сложности пресечено 138 нарушений миграционного законодательства, по всем составлены протоколы

Нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму 279 тысяч рублей.

Судебные органы вынесли 15 решений об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации, в том числе с помещением 11-ти человек в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, полицейские установили иностранца, уклоняющегося от исполнения решения суда об административном выдворении за пределы РФ, и поместили его в ЦВСИГ для принудительного удаления с территории страны.

В отношении 16-ти иностранцев вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Принято 12 решений о сокращении срока пребывания иностранных граждан на территории страны.

Нелегальные мигранты
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, первого июля, официально закрыта старая городская
01.07.2022

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Региональная Общественная палата совместно с общественным объединением «Эко-Standart» накануне, 3
01.07.2022

Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Роспотребнадзор снимает все оставшиеся ограничения, введенные из-за угрозы распространения корона
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Коронавирус
01.07.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.07.2022 12:27

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01.07.2022 11:52

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