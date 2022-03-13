В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб

Авария со смертельным исходом произошла13 марта на трассе Москва — Челябинск в Чебаркульском муниципальном районе.

«На 1809 километре столкнулись идущие в попутном направлении три большегрузных транспортных средства. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» въехал в автомобиль «Вольво» с прицепом, который, в свою очередь, столкнулся с идущей впереди машиной того же бренда. В результате автоаварии управлявший «Мерседесом» мужчина от полученных травм скончался», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.