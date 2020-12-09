В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с ковидом

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В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый антирекорд по суточной смертности пациентов с ковидом. У восьми человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались 10 женщин и четверо мужчин из Челябинского, Магнитогорского, Чебаркульского городских округов, а также Брединского, Коркинского и Нагайбакского муниципальных районов. Возраст умерших от 52 до 86 лет. С начала пандемии умерло 994 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 59-летняя женщина из Чебаркуля, 62-летний мужчина из Коркинского района и шестеро жителей из Челябинска – мужчины в возрасте 52 и 67 лет, три 82-летних женщины и одна 84-летняя.

Кроме того, в Магнитогорске скончались четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 60-летней женщины стали сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий, 73-летней женщины - сахарный диабет, диабетическая микроангиопатия, 79-летнего мужчины - сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз аорты, 86-летней женщины - гочаговый пневмосклероз, гипертрофия миокарда.

В Брединском районе умерла 56-летняя женщина. Причина - сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий, ковид сопутствующий.

В Нагайбакском районе зарегистрирована смерть 70-летней женщины, у которой был подтвержден ковид. Причина смерти - сахарный диабет, атеросклероз аорты.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 994 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 357 человек умерли от ковидной пневмонии, 637 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).