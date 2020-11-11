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В Челябинской области увеличат число такси, привлекаемых для перевозки медиков

Общество
Сегодня, 10:10
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Автор: 
Любовь Юрина

За две недели врачи Челябинска и Магнитогорска смогли быстрее добраться до более 850 адресов пациентов на автомобилях партнерского таксопарка Яндекс Go. В ближайшее время в регионе увеличат число такси, привлекаемых для перевозки медработников.

Проект по перевозке врачей к пациентам на автомобилях такси стартовал 25 октября в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного 13 июля 2020 года между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс».

В этот день Челябинске первые два специально оборудованных автомобиля партнерского таксопарка Яндекс Go начали доставлять медиков к пациентам. «Еще 23 автомобиля вышли на линию в течение первой недели после запуска проекта», -рассказал менеджер по развитию бизнеса Яндекс Go в Челябинской области Иван Шурыгин.

На сегодня проект реализуется в двух крупных городах Челябинской области - Челябинске и Магнитогорске. «Спустя две недели реализации проекта мы на практике видим, что использование алгоритмов маршрутизации Яндекса позволяет врачам быстрее получать машину, а значит, тратить меньше времени на то, чтобы добраться до пациента», - уточнил Иван Шурыгин. В ближайшее время количество привлекаемых для перевозки медиков автомобилей будет увеличено до 31.

Водители-добровольцы не выполняют заказы обычных пользователей, а занимаются только развозом врачей. Все участвующие в проекте такси обеспечены защитными экранами с соблюдением повышенных мер безопасности.

Ежедневно машина проходит обязательную дезинфекцию, водители получают все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры. Также Яндекс Go обеспечивает страховку для водителей из специального Фонда на случай заражения или вынужденного карантина.

Реализация данного проекта стала возможной, в частности, при активном участии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и подведомственного ему АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», сообщает мининформ.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в области, видя врачей, которые работают буквально на износ, запуск данного проекта по перевозке врачей к пациентам на специально оборудованных автомобилях являлся для нас приоритетным. Мы рады, что удалось достичь соглашения между Яндексом и правительством Челябинской области по запуску проекта в максимально сжатые сроки», - отметила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития области Екатерина Давыдова

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
такси
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