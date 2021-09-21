В Челябинской области увеличат штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

В Челябинской области планируют увеличить штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Изменения в региональный закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» поддержали депутаты комитета по молодежной политике, культуре и спорту Законодательного собрания Челябинской области.

Проект закона подготовлен в целях внесения изменения в методику расчета объема субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в части применения единого подхода к расчету фонда оплаты труда специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и текущих расходов.

В связи с внесением изменений норматив численности работающих на постоянной основе членов комиссии по делам несовершеннолетних увеличится на 33 штатные единицы. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером согласовано осуществить перерасчет размера субвенции на 2022 год и на последующие годы по методике, учитывающей среднемесячный уровень заработной платы работников организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.

«Увеличение штатной численности комиссий по делам несовершеннолетних позволит построить работу более адресно и неформально. А повышение уровня заработной платы позволит привлечь более профессиональных сотрудников», – прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф.

ФОТО: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области