В Челябинской области в районах, пострадавших от огня, откроют пожарные части

В Челябинской области после сильнейших пожаров, уничтоживших леса и деревни, усилят противопожарную защиту населенных пунктов. Речь идет и Кизильском и Карталинском районах, сообщили в ГУ МЧС региона.

Две новые пожарные части в структуре областной противопожарной службы откроют к началу 2022 года. Они появятся в селе Еленинка Карталинского района и поселке Гранитный Кизильского района и войдут в состав Южного отряда.

«Пожарная часть в селе Еленинка будет охранять от огня жителей семи населенных пунктов Еленинского сельского поселения, в которых проживают более трех с половиной тысяч человек. А также помогать местным лесникам защищать от пожаров памятник природы регионального значения – Джабык-Карагайский бор, на окраине которого и расположилось село. Здесь же протекает река Зингейка, в девяти километрах расположена железнодорожная станция Джабык, а до райцентра – города Карталы, где дислоцируется 62-я пожарно-спасательная часть, целых 63 километра», - рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

В штате каждой пожарной части будут по 11 человек. Это начальник, пятеро пожарных и пятеро водителей.

«До конца этого года для их создания в бюджете области должны быть изысканы средства, найдены и укомплектованы подходящие здания для пожарных депо, закуплена пожарная техника, найдены и обучены работники. С их созданием в структуре Службы станет уже 69 пожарных частей», - пояснили в чрезвычайном ведомстве области.

Напомним, с восьмое по 11 июля юг Челябинской области охватили лесные пожары. Огонь распространялся из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

Пламя охватило дома в поселках Джабык и Запасное. Всего сгорело 78 строений. Людей экстренно эвакуировали. Один человек погиб. Пожар полностью удалось ликвидировать 12 июля. Площадь пожаров составила 14 гектаров.