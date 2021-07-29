29.07.2021
В школах Челябинской области появятся психолого-педагогические классы
29.07.2021
В Челябинской области в районах, пострадавших от огня, откроют пожарные части
29.07.2021
Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»
29.07.2021
Челябинская область продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев ковида за сутки
29.07.2021
В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей
29.07.2021
В центре Челябинска пройдет исторический флешмоб
В Челябинской области в районах, пострадавших от огня, откроют пожарные части
07.09.2018
Работникам противопожарной службы Челябинской области повысят зарплату
28.08.2018
Сколько стоит ложный вызов?
01.08.2018
В Челябинской области большая часть пожарной техники имеет высокий процент износа
30.05.2018
Квадрокоптеры отслеживают нарушителей противопожарного режима в Златоусте
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021