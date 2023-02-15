15.02.2023
В Челябинске «карманник» стащил телефон на глазах у полицейского
15.02.2023
Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку
14.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля (18+)
14.02.2023
Совет да любовь! В Челябинске воссоединилось непарнокопытное трио
14.02.2023
В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 26,1%
14.02.2023
В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»
В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
03.02.2023
В Верхнеуральском районе будут судить водителя, который протащил инспектора по дороге
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023