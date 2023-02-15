В Челябинской области видеокамеры начали фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей

В Челябинской области комплексы автоматической фото- видеофиксации начали выявлять водителей, не пристегнутых ремнями безопасности.

За один день было выявлено 242 факта несоблюдения статьи 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности».

«За совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

За один день работы было выявлено 242 автомобиля, водители и пассажиры которых не пристегнулись ремнями безопасности. В отношении владельцев указанных транспортных средств вынесены постановления по делам об административных правонарушениях», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Напомним, еще в начале февраля начальник ГИБДД Челябинской области Иван Путков сообщил о том, сотрудники ГИБДД изучают комплексы для фото и видеофиксации водителей, которые не пристегнуты ремнями безопасности, а также пассажиров, которые не пристегиваются, особенно на задних сидениях.

Следующий этап – фиксация использования водителями мобильных телефонов.