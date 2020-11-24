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В Челябинской области вновь обновлен антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 228 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 223). Это новый антирекорд в регионе по суточному числу выявленных случаев ковида. Число выздоровевших почти в десять раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с начала пандемии и по 24 ноября в области зарегистрировано 24 тысячи 837 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 23 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 66 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 616 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом, пятеро умерли от ковидной пневмонии, четверо - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 58 лет до 81 года. Всего за время пандемии скончалось 817 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 264 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 553 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 590 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 394). За сутки на госпитальных базах добавилось 196 новых пациентов. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.