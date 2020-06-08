В Челябинской области введен повышенный класс пожарной опасности
В Челябинске, как и других территориях региона, из-за тополиного пуха начались возгорания. Установлен четвертых класс пожарной опасности.
В Челябинске за последние дни человечкая халатность привела к нескольким резонансным пожарам и выездам огнеборцев на «тополиный пух». Об этом сообщил сегодня, восьмого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы областного центра по городскому хозяйству Александр Астахов.
«В городе установлен четвертый класс пожарной опасности. Зафиксированы факты возгорания тополиного пуха. Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды и профилактические беседы с населением», - сказал чиновник.
Так, в минувшие выходные из-за возгорания тополиного пуха произошел пожар на кладбище. Огонь перекинулся на погосты.
В субботу дежурная смена Локомотивного отряда областной службы три раза выезжала на тушение травы и тополиного пуха. Возгорания произошли на улице Школьной и Ленина. Огонь быстро распространялся по сухой траве, подпитываясь клубами тополиного пуха. Вблизи жилых домов загорелся кустарник и оплетка труб теплотрассы. Спасатели оказали помощь пожарным в локализации и ликвидации возгораний.
«Количество таких возгораний на Южном Урале резко возросло. Сотрудники МЧС призывают жителей региона не проходить мимо детворы, с интересом поджигающей «белые залежи», пресекать подобные детские шалости, ведь они опасны не только возникновением пожара. Получить ожоги ребенку в результате такого развлечения – проще простого», - добавили в МЧС по Челябинской области.
Не стоит забывать и об имуществе. Ведь часто пух лежит на большой площади и может стать причиной возгорания мусора или, например, припаркованного автомобиля.
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