В Челябинской области введены дополнительные меры поддержки мобилизованных и добровольцев

В Челябинской области вводятся новые меры социальной поддержки граждан, призванных на военную службу в соответствии с Указом президента (в том числе и добровольцев), в дополнение к ранее принятым.

Мобилизованные и добровольцы, приписанные к военным комиссариатам области, получат региональную единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором, одобрен в первом и третьем чтении на заседании Законодательного собрания 27 октября.

Несовершеннолетние дети из семей мобилизованных граждан получат право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

Дети до 18 лет из семей мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях.

Все ранее принятые решения по мерам поддержки мобилизованных и добровольцев, в том числе выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных, продолжают действовать, подчеркнули в правительстве региона.