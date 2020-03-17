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В Челябинской области выявлен новый случай бешенства

Общество
Сегодня, 11:35

В Челябинской области выявлен новый случай бешенства. В поселке Межевой Саткинского района обнаружена павшая лиса.

В настоящее время в данном неблагополучном по бешенству населенном пункте, 19-м по счету в этом году, установлен карантин.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, случай в Межевом - уже 19-й с начала 2020-го года (за два с половиной месяца прошлого на Южном Урале было выявлено 12 случаев смертельно опасного заболевания).

В настоящее время ограничительные мероприятия по бешенству животных установлены также в поселке Целинный Троицкого района (там была обнаружена зараженная лиса), в Нязепетровске (кошка), поселке Новогорный Озерска (лиса), деревне Сбитнева Троицкого района (собака).

Отменен карантин по бешенству в селе Травники Чебаркульского муниципального района (КРС), селе Рождественка Увельского муниципального района (лиса), селе Боюровка Троицкого района (собака) и в Шершневском охотничьем хозяйство (лиса).

Управление Россельхознадзора напоминает, что в Челябинске проходит традиционный месячник бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Четвероногих прививают во всех районах города.

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