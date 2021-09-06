В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 151 южноуральца

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрирована смерть 151 жителя области, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (неделей ранее умерло 156 пациентов с ковидом).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки скончался 21 пациент с ковидом (днем ранее – 20). С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысячи 134 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 875 человек -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

За прошедшие сутки зарегистрирован 370 новых случаев коронавируса, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было – 371). С начала пандемии лабораторно подтверждено 88 тысяч 686 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 271 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 272). С начала пандемии 76 тысяч 315 жителей сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому продолжают лечение восемь тысяч 195 жителей с подтвержденной, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 117 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.