В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни 14 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 14 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 12). Причина смерти 13 пациентов - ковидная пневмония, одного – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, начала пандемии скончались три тысячи 165 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 912 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 253 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрирован 281 новый случай COVID-19, что на 2,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 275 случаев, прирост – 3%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 69 тысяч 373 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 123 пациента, переболевших ковидом (днем ранее –112). С начала пандемии 62 тысячи 691 житель, инфицированный коронавирусом, сумел победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому три тысячи 475 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 331 пациент с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.