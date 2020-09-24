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В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у пяти школьников, закрыто по ОРВИ еще 46 классов

Общество
Сегодня, 20:19
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтвержден 71 случай ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 82 новых случая коронавируса, в том числе у пяти школьников. Сутками ранее было зафиксировано шесть случаев ковида у учащихся образовательных учреждений.

Число заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями среди школьников  По состоянию на 24 сентября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты 10 школ и 570 классов. За прошедшие сутки закрылось 46 классов. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано четыре тысячи 264 южноуральца (днем ранее – две тысячи 448 жителей). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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