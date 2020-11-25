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Новые антирекорды

В Челябинской области за сутки подтвержден 241 случай ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 241 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 228). Это новый максимум в регионе по числу выявленных случаев ковида за сутки.

Кроме того, более чем в два раза вырос показатель суточного прироста – за прошлые сутки он составил 5,7% (ранее за сутки прирост был от 0,5% до 2,6%).

Число выздоровевших значительно меньше числа новых инфицированных, что ведет к росту числа пациентов в ковидных госпиталях. Этот показатель ежедневно устанавливает новые максимальные значения на протяжении уже почти двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 25 ноября в области зарегистрировано 25 тысяч 306 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 34 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 23 человека. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 650 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом, пятеро умерли от ковидной пневмонии, четверо - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 55 до 92 лет. Всего за время пандемии скончалось 826 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 269 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 557 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 788 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 590, по состоянию на первое октября – три тысячи 402 пациента). За сутки на госпитальных базах добавилось 198 новых пациентов (накануне – плюс 196), за почти два месяца прибавка составила более четырех тысяч пациентов.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.