В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 111 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 112). Всего с начала пандемии зарегистрировано 59 тысяч 246 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 129 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 134). С начала пандемии 53 тысячи 584 жителя сумели справиться с COVID-19.

Накануне зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденным ковидом. Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии скончалось две тысячи 547 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 382 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 165 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 73 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 100 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.