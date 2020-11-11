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В Челябинской области за сутки подтверждено 197 случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:20
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 197 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 194). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро 11 ноября подтверждено 22 тысячи 274 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 146 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 27 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 864 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 713 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 206 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 507 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 655 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 612). За сутки на госпитальных базах добавилось 43 человека. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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