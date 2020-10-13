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В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:33
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 95). Число выздоровевших больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 13 октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 972 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 137 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 85 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 575 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 545 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 136 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 409 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались две женщины и четверо мужчин. У одной пациентки причиной смерти стала непосредственно ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 810 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 852). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Южноуральске, Брединском, Варненском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Сосновском, Увельском, Уйском и Чебаркульском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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