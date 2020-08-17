В Челябинской области за сутки стабильно умирают по четыре человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 311 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, 65-летний мужчина скончался именно COVID-19. У остальных умерших диагноз «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Также, под данным на 17 августа, умерла 69-летняя женщина. У нее помимо коронавирусной инфекции была гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и сахарный диабет.

Также скончалась 56-летняя жительница области. У нее медики диагностировали сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек.

Этот список пополнил и 80-летний мужчина. У него было злокачественное образование.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

Южноуральцев также просят не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. А при первых признаках недомогания - обращаться к врачу.