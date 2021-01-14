В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом

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В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 , что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне скончалось 16 южноуральцев с подтвержденным ковидом).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, непосредственно от ковидной пневмонии умерли 11 человек, от иных заболеваний - еще шестеро человек, у которых коронавирус был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 446 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 625 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 821 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 293 новых случая коронавируса, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 292).

С начала пандемии в регионе зарегистрировано в общей сложности 40 тысяч 270 инфицированных ковидом.

За прошедшие сутки выписан из больниц 371 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне выздоровели 390 человек). За период пандемии справились с коронавирусом 25 тысяч 649 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на 14 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 134 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 229).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.