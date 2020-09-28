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В Челябинской области за выходные ковид подтвердился у 12 школьников

Общество
Сегодня, 13:27
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за выходные зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года и по 28 сентября в регионе подтверждено 96 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 79 новых случаев коронавируса, в том числе у шести школьников. Сутками ранее также было зафиксировано шесть случаев ковида у учащихся образовательных учреждений (в пятницу – семь).

По состоянию на 28 сентября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе.

При этом продолжает расти число школьников, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты 11 школ и 506 классов. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано чуть более трех тысяч южноуральцев (двумя днями ранее – 4004 и 5115 жителей соответственно). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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