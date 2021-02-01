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В Челябинской области за выходные выявлено 559 случаев ковида

За прошедшие выходные в Челябинской области выявлено 559 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что в том числе в субботу зарегистрировано 279 инфицированных, в воскресенье – 280. С начала пандемии зарегистрировано 45 тысяч 220 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за выходные выписано в 1,7 раза больше человек, чем вновь выявлено заболевших - 963 пациента с ковидом. С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 32 тысячи 513 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие выходные в области зарегистрировано 25 случаев смерти пациентов с ковидом. Из них 14 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и 11 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 698 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 780 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 918 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на первое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 10 тысяч 967 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 192).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.