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В Челябинской области закрывают на карантин учреждения соцзащиты

Общество
Сегодня, 15:29
Автор: 
Олеся Денисова

Стационарные учреждения социальной защиты Челябинской области закрываются на карантин.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля 2020 года.

«Мы продолжаем работу с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи ковида были выявлены у таких сотрудников», - отметил глава региона.

Напомним, в ходе массовых проверок учреждений соцзащиты, которая началась полторы недели назад, были выявлены случаи коронавируса у некоторых сотрудников.

В МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске выявлено два заболевших сотрудника. Учреждение закрыто на карантин.

Еще один случай был обнаружен в доме-интернате для детей с задержкой умственного развития в Троицке и его также закрыли на карантин.

«Поэтому принял решение о переводе социальных учреждений региона на карантин», – заявил Алесей Текслер.

Речь идёт о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов. «Они (эта категория граждан – прим. ред.) наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний», - пояснил глава региона.

Карантин продлится не меньше месяца. Все это время сотрудники домов-интернатов будут находиться на карантине по месту работу. «Будут работать по две бригады по две недели. Люди будут обеспечены всем необходимым», - уточнил Алексей Текслер.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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