В Челябинской области закрывают на карантин учреждения соцзащиты

Стационарные учреждения социальной защиты Челябинской области закрываются на карантин.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля 2020 года.

«Мы продолжаем работу с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи ковида были выявлены у таких сотрудников», - отметил глава региона.

Напомним, в ходе массовых проверок учреждений соцзащиты, которая началась полторы недели назад, были выявлены случаи коронавируса у некоторых сотрудников.

В МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске выявлено два заболевших сотрудника. Учреждение закрыто на карантин.

Еще один случай был обнаружен в доме-интернате для детей с задержкой умственного развития в Троицке и его также закрыли на карантин.

«Поэтому принял решение о переводе социальных учреждений региона на карантин», – заявил Алесей Текслер.

Речь идёт о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов. «Они (эта категория граждан – прим. ред.) наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний», - пояснил глава региона.

Карантин продлится не меньше месяца. Все это время сотрудники домов-интернатов будут находиться на карантине по месту работу. «Будут работать по две бригады по две недели. Люди будут обеспечены всем необходимым», - уточнил Алексей Текслер.