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В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении

Из-за отсутствия регистраторов в поликлинике № 1 на ул. Воровского, 16а две недели подряд выстраиваются огромные очереди. Тысячу человек ежедневно обслуживают всего два сотрудника регистратуры, остальные – на больничном. При этом отстояв многочасовую очередь, челябинцы могут уйти ни с чем - врачи тоже болеют, а к работающим специалистам талоны заканчиваются моментально.

Очередь растёт в геометрической прогрессии уже с 6 утра, прийти в 7.50 – непозволительная роскошь, в этом случае ты оказываешься счастливым обладателем только 70-ого номерка. Но это действительно удача. 70-й это не 200-й.  А вот от кого-то удача может отвернуться. Инфомат, выдающий номера очерёдности, выходит из строя почти каждый день.

«В четверг (3 февраля – прим. автора) его починили минут за 10, а в понедельник, 7-ого, ждали долго. Искали ответственного сотрудника», - рассказывает пожилая женщина в очереди. Благо, время на беседы есть. Её номер – 603.

Спрашиваем у студентки медвуза, которая стоит у вновь «замолкнувшего» автомата: «А что случилось? Почему не работает?».

«Завис», - разводит руками девушка.

«А это проходит?» - вежливо интересуется интеллигентная дама, и в толпе ожидающих раздаётся горький смешок.

«Да, это пройдёт. Минут через 20-30», - невозмутимо отвечает будущий врач.

И толпа болеющих людей из 20 человек продолжает стоять у инфомата в ожидании чуда. Чтобы потом встать в другую очередь – из 600 человек, чтобы потом снова встать в очередь – уже у кабинета врача. Абсурдность происходящего понимают все, а вот как с этим бороться – не знает никто.

Однако усилия «граждан ожидающих» могут и не окупиться.

«Это же ужас какой-то! Я подошёл в регистратуру в 7.30, и уже талонов нет!», - возмущается мужчина, отходя в недоумении от стола выдачи талонов.

Причина всё та же – дефицит кадров. Узких специалистов на огромный район в лучшем случае два, принимают они два раза в неделю, а если один из них заболевает, выходит на учёбу или по каким-то другим причинам отменяет приём – наступает коллапс.

Чувство полного хаоса не покидает тебя даже когда ты уже прошёл все возможные круги бюрократического ада и оказываешься перед кабинетом врача. Уставшие и уже взвинченные пациенты узнают, что у кого-то талон по времени, а у кого-то «нулевой» (такой выдают тем, кому нужно попасть к терапевту именно в этот день – закрыть больничный, взять заключение на операцию и т.д., но талонов «на время» им не хватило). Как занимать очередь в этом случае непонятно, и люди начинают буквально биться за место под солнцем: пациенты с «правильным» талоном отказываются пропускать тех, у кого сомнительный «нулевой», а «нулевикам» приходится доказывать, что они тоже «право имеют»… на доступную медицину.

«Я должна завтра в стационар ложиться, мне нужно к терапевту попасть. У меня такой же талон, как и у Вас. Ну и что, что нулевой. Вон на одном участке вообще приём отменили, всем дали нулевой. И что теперь? Через одного идём», - подводит итог баталии одна из ожидающих пациенток.

В поликлинике № 1 давать комментарий по этой ситуации нам отказались, переадресовав запрос в Минздрав Челябинской области. Мы поинтересовались, действительно ли причина коллапса - в нехватке сотрудников? Каков процент болеющих сотрудников поликлиник (врачей и регистраторов) от общего числа лиц и сколько в поликлинике зараженных короновирусом сотрудников?

Эти вопросы остались без ответа. Но в Минздраве Челябинской области сообщили, что все сотрудники ГКБ №1 вакцинированы от COVID-19, поэтому болезнь протекает у медиков в лёгкой форме, и поэтому они быстро возвращаются на работу.

«Из-за увеличения распространенности среди населения с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекцией интенсивно развивается зависимость от медицинской помощи. В период подъёма общей заболеваемости на больничные уходят и медицинские работники. Все сотрудники Городской клинической больницы №1 вакцинированы от COVID-19. Этот фактор влияет на течение болезни -  она протекает в легкой форме, и медики достаточно быстро возвращаются на службу», отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

         В ведомстве также подчеркнули, что помощь оказывается всем обратившимся за медицинской помощью пациентам. Для оказания более оперативной помощи больным в Челябинске открыли уже 15 дополнительных «ковидных поликлиник», в том числе обслуживаемых - на базе ОКБ-2 и ГКБ-9. Полный перечень и график работы - на сайте.

Что касается работы поликлиники № 1 при ГКБ № 1, то здесь для решения проблемы к работе в колл-центре и регистратуре привлекли 12 учащихся медицинского колледжа и 6 студентов 6 курса ЮУГМУ.

Частые поломки инфомата в медучреждении объяснили значительно увеличивающейся нагрузкой и заявили, что этот вопрос «достаточно быстро решается».

         В Минздраве региона напомнили, что сейчас получить консультацию врача можно по телефону. Для этого необходимо позвонить по телефону 122 или по телефону регистратуры поликлиники. По результатам консультации врач назначит обследование, лечение, выберет способ наблюдения (точно или дистанционно) и оформит электронный больничный лист.

P.S. Этот материал ничуть не умаляет заслуг медиков, которые круглосуточно несут свою вахту как на передовой, но, к сожалению, такова сегодня картина дня. На медиков из-за коронавируса легла колоссальная нагрузка и пора делать выводы на будущее нашей медицины.

Автор: Татьяна Правдина
Челябинск
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
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Карпов против Корчного: Wink покажет историю самого знаменитого шахматного поединка

11.02.2022 10:22

Челябинск посетит известный проповедник игумен Петр

11.02.2022 10:17

Сергей Лавров о встрече с главой МИД Британии: Разговор немого с глухим

11.02.2022 10:04

Со всеми вытекающими: власти Южноуральска «подарили» пенсионерке с инвалидностью канализационные сети

11.02.2022 09:53

На северо-западе Челябинска отключат светофоры

10.02.2022 21:01

ФСБ раскрыла личность украинца, который «минировал» российские города

10.02.2022 20:55

Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии

10.02.2022 20:46

Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране

10.02.2022 18:21

В пятницу в Челябинской области снегопады и резкое падение давления

10.02.2022 18:15

Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля

10.02.2022 18:08

Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу

10.02.2022 17:51

Гендиректор МУП ПОВВ Челябинска покидает свой пост

10.02.2022 17:44

Полицейские Челябинска накрыли подпольное казино

10.02.2022 16:54

Сотрудники ДПС Челябинска, задержанные за взятки, не сумели вернуться домой

10.02.2022 16:33

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

10.02.2022 16:32

Абоненты МегаФона первыми в стране смогут звонить из-за границы с использованием VoLTE

10.02.2022 16:08

Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка

10.02.2022 15:02

Прокуратура потребовала у администрации Челябинска легализовать стихийное кладбище в Металлургическом районе

10.02.2022 14:53

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

10.02.2022 14:50

В Челябинске из внедорожника на парковке украли два миллиона рублей

10.02.2022 14:49

В Челябинской области за две недели число подтвержденных случаев омикрона выросло в шесть раз

10.02.2022 14:18

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ

10.02.2022 14:08

УГМС: В 2022 году уральская зима ведет себя покладисто

10.02.2022 13:35

Магнитогорские экспортеры начали получать кредиты по льготным ставкам

10.02.2022 13:29

Челябинские власти будут бороться с последствиями непогоды, посыпая остановки

10.02.2022 13:23

В Троицке заболели все врачи в женской консультации

10.02.2022 12:55

В Карталах суду и приставам пришлось вместе разбираться с «вязаной шапочкой раздора»

10.02.2022 12:31

В общежитии Южно-Уральского медуниверситета ликвидируют последствия пожара

10.02.2022 12:02

За сутки заболело ковидом 4,5 тысячи южноуральцев, в том числе 765 школьников

10.02.2022 11:50

Спортсменка из Миасса стала одной из самых юных участниц Олимпиады в Пекине

10.02.2022 11:47

В Челябинской области расширили способы обращения за медпомощью

10.02.2022 11:37

Челябинские власти просят горожан оценить результаты благоустройства прошлого года

10.02.2022 11:08

Каждый пятый челябинец ежедневно занимается спортом

10.02.2022 10:46

Челябинская область будет перенимать спортивный опыт Ханты-Мансийска

10.02.2022 10:30

В Челябинске грядет масштабное обновление электротранспорта и инфраструктуры

10.02.2022 10:28

МОК: сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой - слухи и спекуляции

10.02.2022 10:01

Аудиторы КСП проверят минкульт и Аркаим

10.02.2022 09:56

Проект ММК признан лучшим RPA-решением в металлургии