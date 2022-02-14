В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении

Из-за отсутствия регистраторов в поликлинике № 1 на ул. Воровского, 16а две недели подряд выстраиваются огромные очереди. Тысячу человек ежедневно обслуживают всего два сотрудника регистратуры, остальные – на больничном. При этом отстояв многочасовую очередь, челябинцы могут уйти ни с чем - врачи тоже болеют, а к работающим специалистам талоны заканчиваются моментально.

Очередь растёт в геометрической прогрессии уже с 6 утра, прийти в 7.50 – непозволительная роскошь, в этом случае ты оказываешься счастливым обладателем только 70-ого номерка. Но это действительно удача. 70-й это не 200-й. А вот от кого-то удача может отвернуться. Инфомат, выдающий номера очерёдности, выходит из строя почти каждый день.

«В четверг (3 февраля – прим. автора) его починили минут за 10, а в понедельник, 7-ого, ждали долго. Искали ответственного сотрудника», - рассказывает пожилая женщина в очереди. Благо, время на беседы есть. Её номер – 603.

Спрашиваем у студентки медвуза, которая стоит у вновь «замолкнувшего» автомата: «А что случилось? Почему не работает?».

«Завис», - разводит руками девушка.

«А это проходит?» - вежливо интересуется интеллигентная дама, и в толпе ожидающих раздаётся горький смешок.

«Да, это пройдёт. Минут через 20-30», - невозмутимо отвечает будущий врач.

И толпа болеющих людей из 20 человек продолжает стоять у инфомата в ожидании чуда. Чтобы потом встать в другую очередь – из 600 человек, чтобы потом снова встать в очередь – уже у кабинета врача. Абсурдность происходящего понимают все, а вот как с этим бороться – не знает никто.

Однако усилия «граждан ожидающих» могут и не окупиться.

«Это же ужас какой-то! Я подошёл в регистратуру в 7.30, и уже талонов нет!», - возмущается мужчина, отходя в недоумении от стола выдачи талонов.

Причина всё та же – дефицит кадров. Узких специалистов на огромный район в лучшем случае два, принимают они два раза в неделю, а если один из них заболевает, выходит на учёбу или по каким-то другим причинам отменяет приём – наступает коллапс.

Чувство полного хаоса не покидает тебя даже когда ты уже прошёл все возможные круги бюрократического ада и оказываешься перед кабинетом врача. Уставшие и уже взвинченные пациенты узнают, что у кого-то талон по времени, а у кого-то «нулевой» (такой выдают тем, кому нужно попасть к терапевту именно в этот день – закрыть больничный, взять заключение на операцию и т.д., но талонов «на время» им не хватило). Как занимать очередь в этом случае непонятно, и люди начинают буквально биться за место под солнцем: пациенты с «правильным» талоном отказываются пропускать тех, у кого сомнительный «нулевой», а «нулевикам» приходится доказывать, что они тоже «право имеют»… на доступную медицину.

«Я должна завтра в стационар ложиться, мне нужно к терапевту попасть. У меня такой же талон, как и у Вас. Ну и что, что нулевой. Вон на одном участке вообще приём отменили, всем дали нулевой. И что теперь? Через одного идём», - подводит итог баталии одна из ожидающих пациенток.

В поликлинике № 1 давать комментарий по этой ситуации нам отказались, переадресовав запрос в Минздрав Челябинской области. Мы поинтересовались, действительно ли причина коллапса - в нехватке сотрудников? Каков процент болеющих сотрудников поликлиник (врачей и регистраторов) от общего числа лиц и сколько в поликлинике зараженных короновирусом сотрудников?

Эти вопросы остались без ответа. Но в Минздраве Челябинской области сообщили, что все сотрудники ГКБ №1 вакцинированы от COVID-19, поэтому болезнь протекает у медиков в лёгкой форме, и поэтому они быстро возвращаются на работу.

«Из-за увеличения распространенности среди населения с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекцией интенсивно развивается зависимость от медицинской помощи. В период подъёма общей заболеваемости на больничные уходят и медицинские работники. Все сотрудники Городской клинической больницы №1 вакцинированы от COVID-19. Этот фактор влияет на течение болезни - она протекает в легкой форме, и медики достаточно быстро возвращаются на службу», отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что помощь оказывается всем обратившимся за медицинской помощью пациентам. Для оказания более оперативной помощи больным в Челябинске открыли уже 15 дополнительных «ковидных поликлиник», в том числе обслуживаемых - на базе ОКБ-2 и ГКБ-9. Полный перечень и график работы - на сайте.

Что касается работы поликлиники № 1 при ГКБ № 1, то здесь для решения проблемы к работе в колл-центре и регистратуре привлекли 12 учащихся медицинского колледжа и 6 студентов 6 курса ЮУГМУ.

Частые поломки инфомата в медучреждении объяснили значительно увеличивающейся нагрузкой и заявили, что этот вопрос «достаточно быстро решается».

В Минздраве региона напомнили, что сейчас получить консультацию врача можно по телефону. Для этого необходимо позвонить по телефону 122 или по телефону регистратуры поликлиники. По результатам консультации врач назначит обследование, лечение, выберет способ наблюдения (точно или дистанционно) и оформит электронный больничный лист.

P.S. Этот материал ничуть не умаляет заслуг медиков, которые круглосуточно несут свою вахту как на передовой, но, к сожалению, такова сегодня картина дня. На медиков из-за коронавируса легла колоссальная нагрузка и пора делать выводы на будущее нашей медицины.